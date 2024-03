66 minutes du 31 mars : sommaire et reportages ce dimanche (vidéo)

Publicité





66 minutes du 31 mars 2024, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous dès 17h10 sur M6 pour vos magazines « 66 minutes » et « 66 minutes Grand Format ». On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





A suivre dès 17h10 sur la chaîne







66 minutes du 31 mars 2024, sommaire et extraits vidéos

A 17h15 dans 66 minutes

🔵 Pâques : le chocolat comme religion !

Le célèbre chocolatier belge, Pierre Marcolini, a conçu une création exceptionnelle pour célébrer les festivités de Pâques, en parallèle d’une exposition mettant en vedette des œufs en chocolat géants !



🔵 Kate : après le choc, la fin des théories du complot ?

Depuis l’annonce du cancer de Kate Middleton, le peuple britannique retient son souffle. Mais sans plus de précision, les spéculations continuent d’affluer sur les réseaux sociaux.

🔵 Tinder : séducteur et arnaqueur ?

Interpellé et mis en examen en janvier dernier, Lesty aurait noué des relations avec des dizaines de femmes grâce à Tinder dans le but de les escroquer.

A 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 sujet non communiqué

Extrait vidéo

Chocolatier belge reconnu, Pierre Marcolini a créé une pièce unique, à l'occasion des festivités de Pâques mais aussi d'une exposition d'œufs en chocolat géants ! « Pâques : le chocolat comme religion ! »

Reportages, portraits, enquêtes, « 66 Minutes : grand format » explore l’actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l’actualité internationale.