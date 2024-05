Ici tout commence du 6 mai : Lionel remotive Kelly, il a une idée... (résumé + vidéo épisode 919 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 6 mai 2024, résumé et vidéo extrait épisode 919 – Kelly est abattue par la décision de Cardone ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Mais elle peut compter sur le soutien de Lionel, qui la remotive et lui donne une idée…

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Publicité





Ici tout commence du 6 mai 2024 – résumé de l’épisode 919

Kelly et Malik sont sous le choc, ils ont encore du ma à réaliser que Cardone les a écartés de la Coupe de France de cuisine. Mais Lionel remotive Kelly : elle a gagné les pré-sélections, elle mérite sa place et ne doit pas lâcher ! Lionel donne une idée à Kelly : appeler le chef Delobel, qui est président du jury !

De son côté, Claire devient la bête noire de l’Institut. Et les amis de Tom décident de prendre en main sa vie sentimentale.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoilers : Teyssier revient, les résumés jusqu’au 24 mai 2024



Publicité





Ici tout commence du 6 mai 2024 – extrait vidéo

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de myTF1