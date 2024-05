Plus Belle La Vie du 6 mai 2024 : Aya dans de sales draps (résumé + extrait vidéo épisode 86 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 6 mai 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 86 de PBLV – Les choses vont mal tourner pour Aya aujourd’hui dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, après avoir tenté de la faire parler sur Kilian, Ariane va la suivre et l’arrêter !

Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 6 mai 2024 – résumé de l’épisode 86

Thomas est choqué en découvrant un graffiti sur la vitrine du Mistral. Malgré son désarroi, Blanche et Luna ne semblent pas surprises, exprimant déjà des jugements sur Kilian… Convaincu de l’innocence de son frère, Thomas les rembarre. Plus tard, tandis qu’il achève de nettoyer, Gabriel essaie de le réconforter en mettant en avant les aspects positifs, comme la possibilité de rouvrir le bar. Thomas trouve que Gabriel minimise la situation. L’arrivée de Barbara, annonçant qu’elle ne veut plus travailler au Mistral à cause du meurtre, le choque également. Il est déconcerté de voir que même elle porte des jugements sur Kilian…

Pendant ce temps, Ariane interroge Aya au commissariat, tentant de la faire parler sur le passé violent de Kilian. Mais Aya défend Kilian en affirmant qu’il avait changé après une thérapie. Ariane soupçonne Aya de protéger Kilian et la questionne sur sa présence avec lui le soir du 25 avril, ce à quoi Aya répond par la négative. Plus tard, Jean-Paul apporte des nouvelles de l’enquête sur la lettre de Betty, confirmant qu’elle semble authentique. Ariane insiste sur le fait qu’Aya pourrait être complice et obtient l’autorisation de la commissaire pour la surveiller. Aya se rend à l’endroit où elle a jeté le couteau, suivie par la police. Malgré l’absence de preuves, Ariane arrête Aya…

Thomas rend visite à Kilian en prison. Il est totalement épuisé et commence même à douter de sa propre innocence. Thomas promet de le sortir de cette situation et tente de le convaincre qu’il n’a rien fait à Betty.



Publicité





Jennifer et Samuel se réveillent ensemble. En remarquant un tatouage mystérieux sur Jennifer, Samuel demande des explications. Jennifer reste évasive jusqu’à ce qu’elle révèle que le tatouage signifie « l’amour triomphe toujours ». Plus tard, Samuel court avec Gabriel et partage ses doutes sur Jennifer, en particulier sur son tatouage. Il pense qu’elle lui a menti.

A LIRE AUSSI : Plus belle la vie spoilers : la fin de l’enquête, une découverte, les résumés jusqu’au 24 mai 2024



VIDÉO Plus belle la vie du 6 mai 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.