Kendji Girac : sa femme sort du silence et dément la version du procureur !

Deux semaines après s’être lui-même blessé par balle sous l’emprise de l’alcool et de drogue, Kendji Girac est toujours en convalescence et sa femme, Soraya, est sortie du silence dans une interview pour le Parisien.





Alors que la semaine dernière Paris Match affirmait que la femme de Kendji aurait quitté la France avec leur fille, Eva, Soraya a fermement démenti et assure être toujours aux côtés du chanteur.







« C’est complètement faux. J’étais à l’hôpital avec lui, et je suis restée tout le temps à ses côtés. Depuis sa sortie de l’hôpital, nous sommes ensemble avec notre fille, évidemment. Sa convalescence va prendre du temps, et je vais rester à ses côtés avec notre fille. On a besoin de se retrouver en famille tous les trois. Comment a-t-on pu dire que j’avais quitté la France avec notre fille ? Je ne comprends pas comment de telles informations ont pu être publiées » a déclaré Soraya au Parisien.

Plus étonnant, la femme de Kendji dément les déclarations du procureur de la République de Mont-de-Marsan, Olivier Janson, qui a expliqué en conférence de presse que Kendji avait avoué s’être blessé en faisant du chantage au suicide à Soraya qui était sur le point de le quitter.



« Kendji ne m’a jamais fait de chantage au suicide, que les choses soient claires. Cela n’a jamais existé. Je n’ai jamais subi la moindre violence quelle qu’elle soit de sa part. Je suis catégorique. Il en est incapable. Comment peut-on faire de telles spéculations ? Je veux rétablir la vérité, c’est surréaliste tout ce qui a été dit. Comme je l’ai expliqué au procureur et à la police, au moment des faits, je n’étais pas dans la même pièce que Kendji, j’étais avec ma fille. J’ai juste entendu le bruit des placards, le coup de feu. Je me suis précipitée et quand je l’ai vu blessé, ça a été un choc. Le temps s’est arrêté, c’est comme si le monde s’écroulait, et je suis sortie chercher des secours » a expliqué la femme de Kendji Girac.

Elle s’est également confiée sur l’état de santé du chanteur et s’est montrée rassurante : « Kendji va comme quelqu’un qui a frôlé la mort, il est aujourd’hui en convalescence, ça va prendre du temps. Il est très fatigué, il se remet doucement. Il traverse cette épreuve avec énormément de force, autant psychologique que physique. Mais les nouvelles sont rassurantes. Il se repose, il va mieux et je suis extrêmement soulagée«