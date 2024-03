Ça commence aujourd’hui du 22 mars 2024 : sommaire et extrait vidéo

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 22 mars 2024, le sommaire – Ce vendredi et comme tous les après-midis sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, l’émission est une rediffusion et a pour thème « Atteintes de la maladie de Charcot, elles ont décidé de profiter de la vie à 100% ».





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Ça commence aujourd’hui du 22 mars 2024, « Atteintes de la maladie de Charcot, elles ont décidé de profiter de la vie à 100% »

Faustine Bollaert reçoit deux invitées touchées par la maladie de Charcot, une condition dégénérative limitant leur horizon à quelques années. Pauline et Céline partagent avec nous leur parcours et leur détermination à vivre pleinement ces années en réalisant leurs rêves les plus chers.

La force de vivre cet après-midi sur France 2 !

Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 22 mars 2024



Publicité





Chaque jour, Faustine Bollaert anime l’émission « Ça commence aujourd’hui », où hommes et femmes partagent des moments marquants de leur vie, offrant ainsi une source d’inspiration pour ceux qui cherchent à progresser dans leur propre parcours. C’est un rendez-vous empreint de positivité et d’optimisme.

« Atteintes de la maladie de Charcot, elles ont décidé de profiter de la vie à 100% », c’est ce mardi après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.