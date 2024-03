« Dans la peau de ma fille » : votre téléfilm ce 22 mars sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Dans la peau de ma fille » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 22 mars 2024 – Ce vendredi après-midi et pour bien finir la semaine sur TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Dans la peau de ma fille ».





A suivre dès 14h15, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Dans la peau de ma fille » : l’histoire, le casting

Renee Mills, une mère divorcée, partage sa vie avec sa fille Cherie, qui est membre de l’équipe de danse du lycée Thompson Park. Se sentant étouffée par l’implication excessive de sa mère dans sa vie, Cherie décide de déménager chez son père. Renee, qui est devenue mère à l’adolescence, a dû abandonner son rêve de devenir pom-pom girl et n’a pas pu fréquenter l’université. Dans l’espoir de réaliser son rêve en intégrant l’équipe de danse d’un lycée, Renee s’inscrit à l’établissement en se faisant passer pour Cherie, allant même jusqu’à porter les vêtements de sa fille.

Avec : Tammin Sursok (Renee), Monroe Cline (Cherie), Kaylan Montgomery (Tonya), Aliyah J. Vasquez (Dorinda)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « La reine du lycée veut ma peau ».

« La reine du lycée veut ma peau » : l’histoire et le casting

Darcy, une adolescente rebelle, est prise en charge par sa tante après le décès de sa mère. Elle essaie de s’adapter à sa nouvelle vie au lycée, mais son passé social refait surface lorsqu’elle auditionne pour rejoindre les cheerleaders, « Les Amazones ». Elle se trouve alors en confrontation avec Taylor, la capitaine de l’équipe, qui la méprise profondément depuis que son petit ami montre un intérêt particulier pour Darcy.

Avec : Dominique Booth (Darcy Daniels), Kalen Bull (Taylor Jennings), Nicolette Langley (April), Ashlynn Yennie (Cassandra Tuxford)