Ça commence aujourd’hui du 25 mars 2024 : sommaire et extrait vidéo avec Adeline Toniutti

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 25 mars 2024, le sommaire – Ce lundi après-midi, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous sur France 2 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Et aujourd’hui, l’émission a pour thème « Violence conjugales : elles trouvent le courage de parler enfin ! » et Faustine reçoit la prof de chant de la Star Academy, Adeline Toniutti.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Ça commence aujourd’hui du 25 mars 2024, « Violence conjugales : elles trouvent le courage de parler enfin ! »

Il est vraiment déchirant d’entendre parler de l’histoire d’Adeline Toniutti et des terribles épreuves qu’elle a traversées. Les violences conjugales sont malheureusement un problème répandu et dévastateur, touchant des personnes de tous horizons. Il est crucial de sensibiliser le public à cette réalité et de fournir des ressources pour aider ceux qui en ont besoin.

L’émission « Ça commence aujourd’hui » sur France 2 joue un rôle important en donnant une tribune à des histoires comme celle d’Adeline, en permettant aux victimes de parler et en encourageant la prise de conscience collective. Espérons que cette diffusion contribue à susciter des conversations et à inciter ceux qui souffrent en silence à rechercher de l’aide et du soutien.



Publicité





Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes victime de violences conjugales, il est crucial de contacter des organisations spécialisées qui peuvent offrir un soutien, des conseils et des ressources pour vous aider à vous échapper de cette situation dangereuse. En France, le numéro d’urgence pour les victimes de violence conjugale est le 3919.

Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 25 mars 2024

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

« Violence conjugales : elles trouvent le courage de parler enfin ! », c’est ce lundi après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.