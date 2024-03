Les 12 coups de midi du 25 mars : 9 cases sur l’étoile mystérieuse, elle sera dévoilée mercredi ! Qui s’y cache ?

Publicité





Les 12 coups de midi du 25 mars 2024, 182ème victoire d’Emilien – Emilien reste Maître de Midi ce lundi dans le jeu de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a signé une 182ème victoire ce midi sur TF1, en présence d’un ancien grand Maître, Bruno.

Emilien n’a pas brillé en butant sur deux questions du Coup de Maître à 100 euros à partager avec un téléspectateur.











Les 12 coups de midi du 25 mars, 9 cases restantes sur l’étoile mystérieuse

La cagnotte d’Emilien arrive ainsi à un total de 774.082 euros de gains et cadeaux. Sur l’étoile mystérieuse, il ne reste plus que 9 cases et elle sera don entièrement dévoilée mercredi midi.

Du côté des indices, on a désormais tous les indices : une bibliothèque en image de fond, une représentation de Ganesh (une divinité à tête d’éléphant très importante dans la religion hindouiste), une liane, une blouse de médecin, une palette de maquillage, une tête de mort et une alliance.

Derrière ces indices, ça pourrait être l’acteur Orlando Bloom : la bibliothèque en image de fond car il est originaire de la ville universitaire de Canterbury, une représentation de Ganesh car il est hindouiste, une blouse de médecin pour le film « Good Doctor », la bague pour « Le seigneur des annaux », et la tête de mort pour « Pirates des Caraïbes ».



Noms déjà proposés pour cette étoile : Uma Thurman, Arielle Dombasle, Julien Courbet, Rayane Bensetti, Eva Green, Julia Roberts

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 25 mars

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce lundi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+