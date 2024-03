Caroline Receveur se confie sur le cancer dans « Quelle époque » : « je me sens guérie » (VIDÉO)

Publicité





Huit mois après avoir annoncé être atteinte d’un cancer, Caroline Receveur s’est confiée hier soir dans l’émission de Léa Salamé « Quelle époque » sur France 2. L’influenceuse a expliqué, avec beaucoup d’émotion, être en phase de rémission.





« J’ai eu 6 chimiothérapies, une mastectomie, j’ai pas eu de radiothérapie, et maintenant je suis en immunothérapie et hormonothérapie. Mon chirurgien qui m’a opérée m’a annoncé que j’étais ‘cancer free’ parce que je n’avais plus de cellules cancéreuses dans le corps » a expliqué Caroline Receveur.







« Dans les termes médicaux on parle de rémission, puis de guérison après quelques années. Mais moi je me suis sentie guérie. Même pendant mes traitements je me sentais guérie » a-t-elle confié.

« Je ne voulais pas en parler. J’ai eu très rapidement une envie de traverser cette épreuve, je ne voulais pas être parasitée par les réactions des gens, leur vision et leur projection. J’avais besoin d’être dans ma bulle. (…) Et je suis passée d’une vie à 50 à l’heure à plus rien. » a-t-elle expliqué à propos de l’annonce de son cancer, avant de pleurer en parlant de « la vague d’amour » qu’elle a reçu quand elle a choisi d’en parler.



VIDÉO Caroline Receveur annonce être en rémission

Son interview en intégralité est à retrouver en replay sur france.tv