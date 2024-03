13h15 le dimanche du 24 mars : au sommaire aujourd’hui

Publicité





13h15 le dimanche du 24 mars 2024 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce dimanche avec les épisodes 1 à 4 de la série « Une saison au palais ».





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





« 13h15 le dimanche » du 24 mars 2024 : le sommaire

Le magazine « 13h15 le dimanche » offre une rare plongée au cœur du tribunal de Versailles, où ses journalistes ont bénéficié d’une autorisation exceptionnelle pour filmer pendant plusieurs mois. Ce monde singulier, régi par ses propres codes et procédures, est le théâtre de moments de tension extrême et de décisions potentiellement bouleversantes pour ceux qui y sont confrontés.

Des affaires de violences faites aux femmes jusqu’aux émeutes qui ont secoué la France après la mort du jeune Nahel à Nanterre en juin 2023, les équipes du magazine ont capturé les tensions du système judiciaire, ainsi que ses efforts pour instaurer la paix, dans une société en constante évolution. La question se pose alors : la justice reflète-t-elle véritablement les dynamiques de la société ?



Publicité





Au quotidien, les comparutions immédiates mettent en lumière les délits flagrants tels que les vols, les bagarres, ou les affaires liées aux stupéfiants. Ce processus judiciaire, d’une rapidité remarquable, enchaîne l’interpellation, la garde à vue et le jugement au tribunal. Au cœur de cette frénétique journée de comparutions, depuis les cellules du tribunal jusqu’aux bureaux et à la salle d’audience, chaque acteur joue son rôle avec précision : l’avocate commise d’office Chloé Rueff, la substitut du procureur Stéphanie Autier, et le président de la 8e chambre correctionnelle Thibaut Le Friant.