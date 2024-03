Danse avec les Stars : Inès Reg, Natasha St-Pier et Keiona font taire les rumeurs ! (VIDÉO)

Publicité





Alors c’est ce soir qu’aura lieu le cinquième prime de « Danse avec les Stars », Natasha St-Pier, Inès Reg et Keiona ont fait taire les rumeurs en publiant une vidéo sur le réseau social Instagram.





En cause, une rumeur lancée par Clément Garin sur X, qui affirmait qu’une violente dispute avait éclaté entre la chanteuse Natasha St-Pier et l’humoriste Inès Reg dans les coulisses du dernier prime.







Inès n’aurait pas apprécié une blague de Natasha et les choses auraient mal tourné. A tel point pour qu’Inès Reg serait allée jusqu’à exiger « de ne plus avoir aucun contact avec Natasha St-Pier » et que « la production redouterait énormément un face-à-face Natasha/Inès et espèrait qu’il n’y en aura aucun dans les émissions à venir ».

Fabien Randanne, journaliste chez 20 Minutes, affirmait également qu’Inès aurait également refusé de tourner un portrait avec Keiona, « pour des raisons d’image ».



Pour faire taire la rumeur et démonter qu’il n’y a pas de problème, une vidéo a été postée hier en story du compte de Natasha St-Pier où on la voit aux côtés d’Inès et Keiona. Elles sont rayonnantes et semblent complices ! De quoi faire taire les mauvaises langues !