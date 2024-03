Plus belle la vie du 22 mars 2024 : Patrick sauve Luna avant un nouveau drame (résumé + extrait vidéo épisode 55 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 22 mars 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 55 de PBLV – Luna est prise au piège aujourd'hui dans votre série quotidienne « Plus belle la vie, encore plus belle ». Cécilia est déterminée à tuer Maxime et Luna…

Un épisode inédit à découvrir dès 13h45 sur TF1











« Plus belle la vie, encore plus belle » du 22 mars 2024 – résumé de l’épisode 55

Patrick arrive à temps chez Maxime. Il neutralise Cécilia et sauve la vie de Luna. Plus tard, Jean-Paul l’interroge sur les meurtres, elle avoue. Patrick et Jean-Paul interrogent Luna, qui explique que Maxime l’a sauvée en s’interposant. Blanche réconforte Luna tandis qu’au commissariat Méline félicite son équipe pour cette fin d’enquête.

L’aide sociale à l’enfance veut placer Zoé en foyer, mais elle refuse. Zoé veut qu’Eric se fasse passer pour son beau-père pour éviter le foyer et accélérer la procédure d’adoption…

Mehdi conseille à Thomas de parler à Gabriel. Et Gabriel propose une randonnée à Thomas, qui ose enfin lui tenir tête et refuser.



La gendarmerie informe Léa d’un prétendu accident de Jean-Paul et l’emmène à l’hôpital… Mais il s’agit d’un faux gendarme, qui l’agresse en chemin !…

