Danse avec les Stars : qui a été éliminé à l’issue du prime 5 ? (résumé + replay DALS 22 mars 2024)

Danse avec les Stars, résumé du prime 5 du 22 mars 2024 – C’est parti pour le cinquième prime de la saison 13 de « Danse avec les Stars ». On retrouve, pour la première fois en direct cette saison, Camille Combal et le jury : Chris Marques, Jean-Marc Généreux, Fauve Hautot, et Mel Charlot. Et ce soir, à l’issue de ce prime spécial cinéma, un troisième couple sera éliminé.





Camille explique que le dernier du classement des votes des juges ira directement en face à face. Les autres couples seront soumis aux votes du public et le moins populaire ira aussi en face à face.







Cristina Córdula et Jordan Mouillerac sont encore une fois les premiers à passer. Ils dansent une rumba sur la musique du film « Bodyguard ». Jean-Marc la félicite, il a trouvé ça magnifique. Mel est émue et note le travail. Fauve salue la progression mais aimerait qu’elle passe encore un step. Chris parle de la super élève mais a besoin qu’elle prenne plus de risques.

Les notes de Cristina : 7 de Jean-Marc, 7 de Mel Charlot, 6 de Chris Marques, et 6 de Fauve Hautot. Total : 26 points.

Inès Reg et Christophe Licata dansent un chacha sur la musique de « Intouchables ». Fauve aimerait qu’elle danse plus pour le public. Jean-Marc salue sa fougue, il veut qu’elle travaille sur ses extrémités. Chris a adoré et la félicite, tout comme Mel.

Les notes d’Inès : 7 de Jean-Marc, 8 de Mel Charlot, 8 de Chris Marques, et 8 de Fauve Hautot. Total 31 points.



Adeline Toniutti et Adrien Caby dansent un paso doble sur la musique de la série « La Casa de Papel ». Jean-Marc et Fauve sont debout ! Chris note une nette progression, il dit que c’est super et que c’est exactement ce qu’il recherche, mais il note des problèmes de pieds. Fauve se dit d’accord avec Chris et lui donne des conseils. Mel veut voir d’autres choses, et Jean-Marc est content.

Les notes d’Adeline : 8 de Jean-Marc, 7 de Mel Charlot, 6 de Chris Marques, et 7 de Fauve Hautot. Total : 28 points.

Roman Doduik et Ana Riera dansent une rumba sur la musique du Roi Lion. Jean-Marc, Fauve et Mel sont debout. Jean-Marc note quelques erreurs mais salue le fait qu’il n’ait rien lâché. Fauve n’est pas d’accord, elle note beaucoup de travail et une énorme évolution. Chris lui dit de continuer à ouvrir son coeur, il aime qu’il ait pris des risques. Et Mel salue son travail et sa détermination.

Les notes de Roman : 6 de Jean-Marc, 7 de Mel Charlot, 7 de Chris Marques, et 7 de Fauve Hautot. Total : 27 points.

James Denton et Candice Pascal dansent une valse sur la musique de « Tom Gun Maverik ». Fauve adore sa volonté de bien faire, mais elle aimerait qu’il sorte du cadre. Jean-Marc lui donne des conseils techniques. Mel aime sa confiance, elle aimerait qu’il soit plus encré mais se dit content. Chris est partagé, il aime son esthétisme, mais il note des soucis techniques.

Les notes de James : 6 de Jean-Marc, 7 de Mel Charlot, 6 de Chris Marques, et 7 de Fauve Hautot. Total : 26 points. Ils sont à égalité avec Cristina et Jordan. Les juges les départagent et décident d’envoyer James et Candice en zone rouge à la place de Cristina et Jordan !

Nico Capone et Inès Vandamme dansent un american smooth sur la musique de « La croisière s’amuse ». Mel a aimé et dit avoir fait la fête avec lui. Chris affirme que c’est l’un des meilleurs éléments de l’émission en terme de niveau, mais note des soucis techniques. Jean-Marc adhère à leur croisière, et il est d’accord avec Chris. Fauve a vu qu’il s’est amusé.

Les notes de Nico : 7 de Jean-Marc, 8 de Mel Charlot, 7 de Chris Marques, et 8 de Fauve Hautot. Total : 30 points.

Natasha St-Pier et Anthony Colette dansent un tango argentin sur la musique de « La famille Adams ». Jean-Marc affirme que c’était sa meilleure presta ! Fauve est d’accord, elle salue elle aussi sa meilleure presta. Mel est d’accord aussi et salue leur chorégraphie. Chris salue ses progrès.

Les notes de Natasha : 9 de Jean-Marc, 9 de Mel Charlot, 9 de Chris Marques, et 9 de Fauve Hautot. Total : 36 points ! Ils prennent la tête du classement !

Black M et Elsa Bois dansent un quick-step sur la musique de « Friends ». Jean-Marc a trouvé ça carré, Chris parle d’une progression fulgurante. Mel salue son travail. Et Fauve est du même avis !

Les notes de Black M : 7 de Jean-Marc, 8 de Mel Charlot, 7 de Chris Marques, et 8 de Fauve Hautot. Total : 30 points.

Diane Leyre et Yann-Alrick Mortreuil dansent une samba sur la musique de « Charlie et ses drôles de dames ». Mel trouve qu’elle s’est un peu oubliée. Jean-Marc n’est pas d’accord a trouvé ça très bien. Fauve salue son travail. Chris note un manque de connexion entre haut et bas du corps, il lui en faut plus.

Les notes de Diane : 7 de Jean-Marc, 6 de Mel Charlot, 6 de Chris Marques, et 6 de Fauve Hautot. Total : 25 points.

Keiona et Maxime Dereymez sont les derniers à passer, ils dansent un jive sur la musique de « Flashdance ». Jean-Marc est debout ! Fauve salue la difficulté de la choré mais elle a vu « plein de petits couacs ». Chris se dit « pas du tout content », la choré était parfaite mais elle doit utiliser ses pieds et rebondir. Il a trouvé ça approximatif. Mel et Jean-Marc ne sont pas d’accord.

Les notes de Keiona : 9 de Jean-Marc, 8 de Mel Charlot, 7 de Chris Marques, et 8 de Fauve Hautot. Total : 32 points.

Le classement des couples

1. Natasha St Pier et Anthony 36 pts

2. Keiona et Maxime 32 pts

3. Inès Reg et Christophe 31 pts

4. Nico Capone et Inès 30 pts

4. Black M et Elsa 30 pts

6. Adeline Toniutti et Adrien 28 pts

7. Roman Doduik et Ana 27 pts

8. Cristina Cordula et Jordan 26 pts

8. James Denton et Candice Pascal 26 pts

10. Diane Leyre et Yann-Alrick 25 pts

Et le troisième couple éliminé est…

Natasha St-Pier est donc sauvée, Diane est en face à face alors que les autres couples sont soumis aux votes des téléspectateurs. Camille annonce les noms des couples sauvés : Inès Reg et Christophe, Keiona et Maxime, Adeline Toniutti et Adrien, Nico Capone et Inès, Black M et Elsa, James Danton et Candice, et Cristina et Jordan.

Roman Doduik et Ana affrontent donc Diane Leyre et Yann-Alrick. Le public vote !

Les téléspectateurs ont voté : c’est Diane Leyre et Yann-Alrick Mortreuil qui sont éliminés et quittent l’aventure ce soir. Roman est sauvé avec 72% des votes !

Danse avec les Stars du 22 mars 2024, le replay

Rendez-vous le vendredi 29 mars à 21h sur TF1 pour suivre le sixième prime de Danse avec les Stars saison 13.