Ici tout commence spoiler : Mattéo sous le choc face à Teyssier... (vidéo épisode du 27 mars)

Ici tout commence spoiler – On peut dire que Mattéo n’était pas prêt pour cette visite dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence » ! En effet, dans quelques jours, Mattéo va se retrouver face à… Teyssier ! Il ne connait pas encore le directeur de l’institut et il n’est pas prêt d’oublier sa venue.





En cuisine le jour de son mariage, Eloïse vient remercier Hortense et la féliciter pour son menu, qui rencontre un franc succès parmi ses invités.







Teyssier débarque chez Léonine et demande à Mattéo de lui montrer la carte. Comme à son habitude, Emmanuel n’est pas tendre et ne manque pas de se moquer de lui et de ce qu’il propose. Mais contre toute attente, alors que Mattéo l’envoie sévèrement balader sans savoir qui il est, Teyssier lui réserve une table pour un midi !

Mattéo reste sans voix quand il lui dit qu’il réserve au nom de Teyssier… Qu’est-ce qu’il vient faire chez Léonine ?



Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 891 du 27 mars 2024, Mattéo envoie balader Teyssier

