Demain nous appartient spoiler : Aaron en prison, Martin recadre Lisa (vidéo épisode du 2 avril)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Lisa n’est toujours pas réintégrée dans la police dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Mais alors qu’Aaron va se retrouver en prison, elle va être déterminée à prouver son innocence.











Publicité





Et alors que la veille Lisa s’est rendue sur les lieux de la mort de Maxence, elle a retrouvé une preuve : un téléphone qu’un promeneur avait retrouvé au bord de l’étang le matin où Maxence a été retrouvé. Elle se rend au commissariat et l’amène à Martin pour analyse. Mais le commandant Constant recadre sévèrement Lisa : elle est toujours suspendue et n’a pas le droit d’enquêter !

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : Karim choque Agnès quand… (vidéo épisode du 1er avril)

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1656 du 2 avril 2024 : Martin recadre sévèrement Lisa

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur myTF1 en cliquant ici.



Publicité





Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay MYTF1.