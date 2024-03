Demain nous appartient spoiler : Karim choque Agnès quand... (vidéo épisode du 1er avril)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – On peut dire que Karim ne s’attendait pas du tout ça ça dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Et pour cause, dans quelques jours, Karim va être convoqué au lycée par la prof de physique de Rayane et la raison est particulièrement drôle…











Publicité





Karim arrive le premier face à Agnès Prado, la prof de physique. Mais Rayane ne l’a pas informé des raisons de cette convocation un lundi de Pâques… L’adolescent les rejoint, sa prof lui demande d’expliquer ce qu’il a fait en cours. Rayane murmure qu’il a « joué » avec une guimauve pour faire rire Jack. Sauf que la guimauve a pris feu, a mis le feu à son cahier et ça a déclenché l’alarme incendie ! Les pompiers ont du se déplacer, Rayane a failli mettre le feu au lycée !

Karim ne peu s’empêcher de rire, ce qui n’est pas du tout du goût d’Agnès… Karim promet de le punir et Agnès lui donne des heures de colles.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : Lisa enquête et trouve… (vidéo épisode du 1er avril)



Publicité





Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1655 du 1er avril 2024 : Karim surpris face à la prof de physique de Rayane

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay MYTF1.