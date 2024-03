Demain nous appartient spoiler : Aurore et Nordine innocentent Jordan (vidéo épisode du 11 mars)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Aurore et Nordine vont finalement innocenter Jordan dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, ils retrouvent le véritable coupable !











Il s’agit d’un certain Kévin Delva. Il était le complice de Laure Cotentin et Alban pour revendre les bijoux volés. Ils se sont embrouillés, il a tué l’ambulancier et a finalement menacé Laure… Aurore pense qu’il a voulu faire porter le chapeau à Jordan car il avait découvert que Laure trompait son mec avec lui.

Kévin finit par apparaitre, Nordine et Aurore le coursent…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1640 du 11 mars 2024 : Aurore et Nordine trouvent le coupable

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur myTF1 en cliquant ici.

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay MYTF1.