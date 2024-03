Un si grand soleil du 7 mars : Bernier manipule Eliott (résumé et vidéo épisode 1349 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 7 mars 2024, spoiler résumé de l’épisode 1349 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans le feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 7 mars 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Eve est au téléphone avec Eliott, il est en chemin pour aller voir le procureur. Muriel s’inquiète pour lui, mais Eliott pense que ça va aller. Il les tient au courant. Muriel a peur que ce soit un piège pour arrêter Eliott, Eve est sure que non et qu’il a besoin de lui.

Flore annonce à Louis que c’est fini, il a 18 ans et il lui a menti. Elle lui dit que si elle l’avait su elle ne l’aurait jamais dragué. Louis lui dit que c’est spécial entre eux, il cherche à la retenir. Mais Flore lui demande de s’en aller.



Pendant ce temps là, Kira retourne au lycée à reculons. Florent et Claire la soutiennent, ils lui disent que ça finira par passer et ils sont là pour elle. Au lycée, Louis annonce sa rupture à Robin, qui pense que c’est un mal pour un bien. Louis vient s’excuser auprès de Kira, qui l’envoie balader.

Eliott retrouve le procureur dans un stade de foot. Au lycée, Eve s’inquiète pour son fils. Eliott lui explique qu’il en a marre d’être en cavale. Bernier demande à Eliott de se faire embaucher la ferme de William, il veut savoir qui est à l’origine de la compagne de déstabilisation d’Engrais Plus. Il ne lui parle pas des cancers des agriculteurs… Il a l’interdiction totale de rentrer en contact avec ses proches pendant l’infiltration. Eliott veut être sur d’être gracié en retour. Bernier lui dira que ça sera après avoir rempli sa mission !

Au tribunal, le procureur annonce à Cécile et Chloé qu’il ouvre une enquête préliminaire contre Engrais Plus, même s’il pense que ça sera vite classé. Eliott retrouve Muriel pour tout lui expliquer.

En discutant avec Robin, Tiago comprend que Flore était en couple avec Louis. En rentrant, il la confronte. Flore lui explique qu’elle ne savait pas.

Louis rentre chez lui, à la grande surprise de ses parents. Ils sont contents qu’il rentre, Louis est triste son histoire est terminée. Ils sont soulagés.

Claudine annonce à Ludo l’ouverture de l’enquête préliminaire. Bernier retrouve Bienvenue pour lui annoncer. Il lui explique que grâce à Eliott ils auront toujours un temps d’avance. Et tout est sous contrôle.

