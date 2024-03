Top Chef : qui a été éliminé lors de l’épisode 3 du 27 mars ? (résumé + replay)

Publicité





Top Chef éliminé du 27 mars 2024 – Qui a été éliminé ce soir à l’issue de l’épisode 3 de la saison 15 de l’émission culinaire « Top Chef » ? Philippe Etchebest, Paul Pairet, Glenn Viel, Hélène Darroze et Stéphanie Le Quellec ont fait leur choix !





Et à l’issue de ce 3ème épisode, c’est , candidat solitaire, qui a été éliminé.







Dans la première épreuve, les participants étaient chargés de réimaginer une tradition culinaire largement appréciée, même par les chefs les plus éminents : les bouillons, symboles des bistrots parisiens. Les équipes devaient transformer trois plats classiques de cette cuisine simple et populaire en de véritables œuvres d’art gastronomiques. Ce défi était d’autant plus difficile qu’ils devaient rivaliser avec trois chefs renommés, tous deux étoilés au guide Michelin : Yoann Conte, Bruno Oger et Christophe Aribert. Pour juger les plats, le chef Éric Frechon, distingué par le titre de Meilleur Ouvrier de France et triple étoilé, les dégustait de manière anonyme.

Pour l’épreuve éliminatoire, les chefs d’équipe devaient choisir le candidat qu’ils enverraient affronter le candidat solitaire. C’est ainsi qu’Arnaud Munster, de la brigade orange, a été désigné pour affronter Pol-Henri Dieu sur le thème de la crème brûlée !



Dominique Crenn, Hélène Darroze et Stéphanie Le Quellec ont dégusté les deux plats à l’aveugle.

Top Chef du 27 mars : Pol-Henri Dieu éliminé

C’est finalement Arnaud qui a le plus convaincu les cheffes, Pol-Henri Dieu, candidat solitaire, a été éliminé à l’issue de cette soirée de Top Chef. Mais comme cette année encore les éliminés ont une seconde chance, il rejoint Thibault et Pierre-Pascal dans « La brigade cachée » du chef Pierre Gagnaire.

Rendez-vous le mercredi 3 avril à 21h10 sur M6 pour suivre l’épisode 4. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle est dispo en replay gratuit sur 6play.