Demain nous appartient spoiler : Mona a un plan pour Georges… (vidéo épisode du 26 mars)

Demain nous appartient spoiler – Georges est devenu papa cette semaine dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». Et par conséquent, Mona est désormais grand-mère et son coté envahissant risque bien de refaire surface !











En effet, dans quelques jours au Spoon, Mona avoue à Audrey qu’elle ne compte pas laisser Lucien, son petit-fils, à une baby-sitter… Et elle a un plan ! Elle compte se rendre indispensable auprès du bébé afin que Georges accepte qu’elle s’installe chez lui ! Et on peut dire que Mona a tout prévu puisqu’elle a déjà trouvé une locataire pour son appartement…

Georges acceptera-t-il de vivre de nouveau avec sa mère ? On imagine que ça ne devrait pas être du goût de Mélodie…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1651 du 26 mars 2024 : Mona a un plan

