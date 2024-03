Demain nous appartient spoilers : Aurore gravement blessée, un mort, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 25 au 29 mars 2024)

Publicité





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 25 au 29 mars 2024 – Si vous êtes déjà curieux de savoir ce qui va se passer la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient », c’est le moment ! En effet, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par l’enlèvement de Valentine et l’arrestation de son ravisseur.







Publicité





En garde à vue, Myriam balance le nom de son complice, qui a enlevé Valentine. Mais lors de l’arrestation, ça tourne mal. L’homme ne recule devant rien tire sur Aurore ! La mère de Manon est gravement blessée…

Pendant ce temps là, Maxence, le nouveau policier du commissariat de Sète, est retrouvé mort. Et Lisa, qui s’ennuie ferme, décide de faire un devoir à la place d’Amel. Sauf qu’elle a une mauvaise note à cause d’elle… Lisa, de mauvaise foi, va s’en prendre à sa prof !



Publicité





Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 25 au 29 mars 2024

Lundi 25 mars 2024 (épisode 1650) : Grâce à Myriam, les flics découvrent l’identité du ravisseur de Valentine. Lisa joue à la lycéenne et récolte une douche froide. Mona use d’astuce pour planifier son déménagement.

Mardi 26 mars 2024 (épisode 1651) : Une arrestation tourne mal pour Aurore. Mona endosse toutes les casquettes pour se rendre indispensable. Lisa dépasse les bornes.

Mercredi 27 mars 2024 (épisode 1652) : Un policier est retrouvé au bord de l’étang. Aurore est placée sous surveillance rapprochée. Christelle est prête à tout pour laver l’honneur de Charlie.

Jeudi 28 mars 2024 (épisode 1653) : Lisa s’en prend à Victoire tandis que les preuves s’accumulent. Les manigances de Rayane se retournent contre lui. Sylvain agit dans le dos de Christelle.

Vendredi 29 mars 2024 (épisode 1654) : Lisa craque, laissant Simon faire cavalier seul. Aurore redouble d’ingéniosité pour réconcilier Nordine et Manon. Au lycée, une dispute alimente les ragots.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : un flic de Sète retrouvé mort ! (vidéo épisode du 27 mars)

VIDÉO Demain nous appartient spoilers, la bande-annonce du 25 au 29 mars 2024

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…