Demain nous appartient spoiler : un flic de Sète retrouvé mort ! (vidéo épisode du 27 mars)

Demain nous appartient spoiler – Nouveau drame à Sète la semaine prochaine dans votre feuilleton de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, un policer va être retrouvé mort au bord d’un étang…











Il s’agit de Maxence Gasquet (Marek Recourse), nouveau lieutenant tout juste arrivé au commissariat de Sète ! Sa femme, Joséphine, se rend au commissariat pour signaler sa disparition. Il n’est jamais rentré la veille et elle s’inquiète… Martin et Sara dédramatisent et pensent qu’il y a une bonne explication. Martin conseille à Joséphine de l’appeler à midi si elle n’a pas de nouvelle. Après son départ, Sara confie à Martin que Maxence a déjà dragué plusieurs femmes du commissariat, dont elle, et qu’il est surement au lit avec une autre femme…

Sauf que Maxence va finalement être retrouvé mort ! Qui l’a tué ? Que s’est-il passé ? Une nouvelle enquête va débuter !

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1652 du 27 mars 2024 : un mort à Sète

