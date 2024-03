Demain nous appartient spoiler : drame, Aurore entre la vie et la mort ! (vidéo épisode du 26 mars)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – L’affaire du meurtre de Charlotte Lagesse va prendre une tournure dramatique dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Et pour cause, dans quelques jours, Aurore va être gravement blessée par balle !











Sara et Aurore sont prêtes à arrêter le meurtrier de Charlotte Lagesse, l’homme de main de Myriam Becker. Mais l’homme est prêt à tout pour s’en sortir et n’hésite pas à tirer sur Aurore, qui s’effondre au sol… Il l’a touchée juste à côté de son gilet par balle ! Aurore est entre la vie et la mort pendant que Sara tire à son tour, visant la jambe de Patrice Cassan. Elle lui passe les menottes et appelle les secours en urgence !

Aurore va-t-elle s’en sortir ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1651 du 26 mars 2024 : Aurore se fait tirer dessus

