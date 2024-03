Demain nous appartient spoiler : Violette choquée en apprenant que Jordan... (vidéo épisode du 28 mars)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Décidément, Violette n’est pas au bout de ses peines avec Jordan dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Alors que Jordan lui a mis un râteau monumental à sa sortie de prison, dans quelques jours, les choses vont mal tourner…











Publicité





A la sortie du lycée, Rayane vient parler à Violette et il l’interroge au sujet de Jordan… Violette ne comprend pas et Rayane lui confie à Jordan n’arrête pas de dire des méchancetés sur elle dans son dos ! Violette est choquée et très en colère. Ni une ni deux, elle décide d’aller confronter Jordan…

Mais à en juger par le sourire et le petit air satisfait de Rayane quand Violette s’en va, il semblerait que ce soit l’un de ses coups tordus… Qu’a-t-il cherché à faire ?

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : Amel sous le choc face à sa prof… (vidéo épisode du 26 mars)

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1653 du 28 mars 2024 : Violette sous le choc

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur myTF1 en cliquant ici.



Publicité





Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay MYTF1.