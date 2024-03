Un si grand soleil du 26 mars : l'arrestation de Bernier (résumé et vidéo épisode 1362 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 26 mars 2024, spoiler résumé de l’épisode 1362 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 26 mars 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Eliott est prêt à piéger Bernier, Becker lui met la pression : il faut du solide ! Eliott craint de se faire cramer et que Bernier prenne la fuite mais Manu lui assure qu’ils seront là, prêts à intervenir.

C’est tendu entre Elisabeth et Alain. Elle lui parle de sa grosse journée avant de filer à l’aéroport, elle lui demande s’il veut qu’elle lui ramène quelque chose de Zurich. Alain l’envoie balader.



Catherine parle avec Boris, elle lui dit que son père fait toujours plein de promesses mais à l’arrivée ils se font toujours avoir. Boris dit de ne pas mélanger vie privée et vie professionnelle. Catherine lui dit que ses parts vont être diluée après la fusion. Et elle pense que ça changera tout chez L Cosmétiques, mais Boris n’y croit pas et dit qu’il va diriger la boite. Il demande à sa mère de ne pas lui faire choisir un camps.

Chez L Cosmétiques, Carine se plaint auprès d’Enric d’avoir été la seule à parler face à François Laumière. Elle pense que tout le monde s’est fait avoir par ses belles paroles.

L’opération de police est en place au stade de foot alors qu’Eliott attend Bernier. Le procureur le rejoint. Eliott lui parle de ce qu’il a laissé dans l’ordinateur d’Elodie, il demande ensuite à Bernier pourquoi il fait tout ça pour Engrais Plus. Il dit faire ça dans l’intérêt de l’état. Bernier ne comprend pas les questions d’Eliott, il comprend que c’est un piège et arrache sa chemise, il voit le micro et insulte Eliott. Manu set ses hommes arrêtent Bernier !

Muriel veut partir, elle cherche un appartement. Eve lui dit qu’elle peut rester et elle l’aidera. Muriel ne lui répond pas. Elle apprend que l’opération de police va commencer, elle dit que ça va aller. Mais Muriel lui rappelle qu’Eliott va aller en prison.

Johanna est avec Elisabeth et François, ils n’ont plus qu’à faire voter la fusion. Elisabeth craint une mauvaise surprise de la part de Laumière. Il pense que c’est une formalité mais Elisabeth pense que Boris est proche de sa mère. Laumière dit qu’elle n’a aucun souci à se faire.

Becker interroge Bernier au commissariat. Mr Bienvenue est lui aussi interrogé, Manu lui demande quels sont ses rapports avec Bernier et note qu’ils sont amis proches.

Alain propose à Evan et Claire des places à l’opéra mais ils déclinent. Claire lui dit qu’il peut y aller seul et Evan lui dit qu’il peut revendre la place restante.

Boris est avec Laurine, ils parlent de leur mère. Boris ne comprend pas comment leurs parents ont pu en arriver là. Becker regrette de ne rien obtenir mais le procureur adjoint décide d’aller parler lui-même à Bernier. Mais le procureur dit ne rien avoir à lui dire. Le procureur adjoint lui dit que de toute façon c’est terminé pour lui, il va être radié de la magistrature. Bernier finit par avouer ! Il dit avoir subit des pressions…

Le soir, Alain dîne seul. Il appelle Elisabeth mais elle est sur messagerie. Il lui dit qu’elle lui manque et il a le cafard qu’ils en soient arrivés là…

VIDÉO Un si grand soleil du 26 mars extrait,

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv