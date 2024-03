Ici tout commence du 28 mars : Hortense et Vic apprennent le pire... (résumé + vidéo épisode 892 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 28 mars 2024, résumé et vidéo extrait épisode 892 – C’est une terrible épreuve qui attend Vic et Hortense ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, le père a été hospitalisé d’urgence suite à un second AVC et le médecin vient leur annoncer le pire…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.







Ici tout commence du 28 mars 2024 – résumé de l’épisode 892

Vic et Hortense ont passé la nuit à l’hôpital, dans l’attente de nouvelles de leur père. Leur mère les rejoint pour les soutenir… C’est alors que le médecin vient leur annoncer une terrible nouvelle : Daniel Rochemond est mort. Vic s’écroule alors qu’Hortense reste sans réaction…

Face à cette épreuve, Hortense se retrouve contrainte de faire face à tous les défis qui se présentent à elle simultanément. Pendant ce temps, Laetitia est surprise de découvrir que Zacharie prépare quelque chose à son attention… Et au Double A, le plan d’Anaïs pour venir en aide aux Leroy semble porter ses fruits.



Ici tout commence du 28 mars 2024 – extrait vidéo

