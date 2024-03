Le Grand Échiquier du 12 mars 2024 : les invités de la spéciale Piaf ce soir sur France 3

Publicité





Le Grand Échiquier du 12 mars 2024 – Ce soir sur France 3, Claire Chazal et André Manoukian présentent un nouveau numéro inédit de son émission « Le Grand Échiquier ». Pour cette soirée inédite, Le Grand Échiquier a décidé de rendre hommage à un monument de la chanson française : Édith Piaf.





A suivre dès 21h10 sur la chaîne puis en replay sur France.TV.







Le Grand Échiquier du 12 mars 2024 : présentation

Claire Chazal et André Manoukian nous convient à une émission spéciale, enregistrée sous le chapiteau des Folies Gruss, où ils retracent la vie et le parcours extraordinaire d’Édith Piaf, icône de la chanson française. Pour cette occasion unique, des grandes figures de la scène musicale française et internationale rendront hommage à « La Môme » en réinterprétant à leur manière ses titres emblématiques.

L’organisation de cette édition particulière du Grand Échiquier sous le chapiteau Gruss est tout sauf fortuite, car Édith Piaf a entretenu une relation étroite avec le monde du cirque tout au long de sa vie. Son père, Louis-Alphonse Gassion, était un acrobate travaillant dans les cirques ambulants. Édith a passé une partie de son enfance à voyager avec lui, participant à des numéros de contorsion et de chant. Son lien spécial avec l’art circassien a perduré, illustré notamment par sa chanson « Bravo pour le clown » en 1953.



La soirée promet de nombreux moments marquants, avec des archives fascinantes, deux performances exceptionnelles comprenant l’interprétation de « Mon manège à moi » et « Non, je ne regrette rien » avec la voix originale d’Édith Piaf accompagnée de l’orchestre du Grand Échiquier dirigé par Mathieu Herzog. De plus, Charles Dumont, compositeur-interprète ayant collaboré étroitement avec Piaf, partagera ses souvenirs, tout comme Claude Lelouch qui évoquera ses rencontres avec cette légendaire artiste. Une soirée mémorable en perspective célébrant la vie et l’héritage de cette grande dame de la chanson française.

Les invités ce soir

Les chanteurs et chanteuses : Zaz, Melody Gardot, Angélique Kidjo, Bernard Lavilliers, Chimène Badi, Pretty Yende, Grand Corps Malade, Farrah El Dibany, Olivia Ruiz, Charles Dumont, les chanteurs du Gospel Sankofa Unit

Les danseurs et danseuses : Léo Walk, danseur et chorégraphe, et les danseurs de sa compagnie La Marche bleue, Héloïse Bourdon et Jérémy-Loup Quer, première danseuse et premier danseur à l’Opéra national de Paris, Théo Farjounel de la compagnie Käfig

Les musiciens : Mathieu Herzog, chef d’orchestre, Hugues Borsarello, violoniste, Vincent Bidal, pianiste, Nathan Stornetta, compositeur, les musiciens de l’Ensemble Appassionato

Le réalisateur Claude Lelouch, et les artistes des Folies Gruss.