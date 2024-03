Alex Hugo du 12 mars 2024 : votre épisode ce soir sur France 3

Publicité





Alex Hugo du 12 mars 2024 – C’est un épisode inédit de la série « Alex Hugo » qui vous attend ce soir sur France 3. Au programme, l’épisode intitulé « La Vallée des vautours ».





A suivre dès 21h10 sur France 3 mais aussi en avant-première, puis replay sur France.TV.







Alex Hugo du 12 mars 2024 : l’histoire de l’épisode « La Vallée des vautours »

Sur les hauteurs isolées de Lusagne, un véritable carnage s’est déroulé. Les deux victimes, assassinées de sang-froid dans leur voiture, sont de nationalité anglaise. Malheureusement, un randonneur imprudent, se trouvant au mauvais endroit au mauvais moment, a également été abattu de manière impitoyable.

La présence de deux ressortissants britanniques parmi les victimes amène Alex à accueillir Brian Davies, Chief Inspector à la National Crime Agency, dépêché sur les lieux par la justice britannique. Alors que la cohabitation s’établit progressivement et que Leblanc perfectionne son anglais, Alex envisage une nouvelle possibilité : Et si le couple n’était pas la cible du tueur ? Cette hypothèse le mène jusqu’à un face-à-face tendu au sommet d’une via ferrata périlleuse.



Interprètes et personnages

Avec Samuel Le Bihan (Alex Hugo), Charlie Anson (Brian Davies), Mikaël Fitoussi (Renart), Fabien Baïardi (Tony Leblanc), Stéphane Rideau (Olivier Castan) , Lily Nambininsoa (Coline Audrant) avec la participation de Nicolas Vaude (Gilles Dantremont), Leeloo Eyme (Marion Castan) et Christine Cardeur (Gisèle Castelli)