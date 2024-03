« Les choses humaines » : histoire et interprètes du film ce soir sur France 2 (17 mars 2024)

Publicité





« Les choses humaines » : histoire et interprètes du film de France 2. Ce dimanche soir, France 2 diffuse le film inédit « Les choses humaines ». Un film signé Yvan Attal avec Charlotte Gainsbourg, Mathieu Kassovitz, et Pierre Arditi.

A découvrir dès 21h10 sur France 2 ou en streaming sur FranceTV.



Un jeune homme est accusé d’avoir violé une jeune femme. Qui est ce jeune homme et qui est cette jeune femme ? Est-il coupable ou est-il innocent ? Est-elle victime ou uniquement dans un désir de vengeance, comme l’affirme l’accusé ? Les deux jeunes protagonistes et leurs proches vont voir leur vie, leurs convictions et leurs certitudes voler en éclat mais… N’y a-t-il qu’une seule vérité ?



Interprètes

Avec Ben Attal, Suzanne Jouannet, Charlotte Gainsbourg, Mathieu Kassovitz, Pierre Arditi, Audrey Dana, Benjamin Lavernhe et Judith Chemla.

Bande-annonce