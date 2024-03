« Les soeurs McBride » : votre téléfilm ce 6 mars sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Les soeurs McBride » : l’histoire, le casting

Hannah, Beth, et Rosy se réunissent en Alaska, chez leurs parents adoptifs, pour célébrer les 60 ans de leur mère. Pendant cet événement, elles décident de partager leurs expériences tragiques passées les unes avec les autres. Ce qui aurait pu être une simple réunion familiale se transforme ainsi en une véritable séance thérapeutique.

Avec : Lyndsy Fonseca (Posy), Erica Durance (Hannah), Kimberley Sustad (Beth), Tom Stevens (Luke)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Il était une fois au château de glace ».

« Il était une fois au château de glace » : l’histoire et le casting

Hannah exerce ses fonctions au sein d’une agence de voyage spécialisée dans les séjours tropicaux. Un jour, sa responsable lui annonce qu’elle la désigne pour inspecter les activités hivernales dans un pays scandinave, destinées à satisfaire les clients amateurs de ces destinations. En prime, elle lui offre la possibilité de prendre en charge la direction de la nouvelle branche de l’agence, baptisée « Péripéties Polaires ». Bien que réticente, Hannah renonce à contrecœur à la croisière tropicale qu’elle avait prévue et se rend, accompagnée de sa meilleure amie, dans les régions glaciales. Dès son arrivée, elle doit reconnaître que le charme de l’endroit ne la laisse pas indifférente…

Avec : Jocelyn Hudon (Hannah Fisher), Steve Lund (Ben Wade), Kathryn Kohut (Phoebe Price), Randy Thomas (Louis Chandon)