La Grande Librairie du 6 mars 2024, les invités et le sommaire ce soir sur France 5 – Augustin Trapenard vous donne rendez-vous ce mercredi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit du magazine littéraire « La Grande Librairie ». Cette semaine dans La Grande Librairie, Augustin Trapenard reçoit Nicolas Mathieu, Abnousse Shalmani, Golshifteh Farahani, Sophie Divry et Simon Johannin.





La Grande Librairie du 6 mars 2024 : invités et sommaire

Cette semaine, La Grande Librairie explore les thèmes de l’amour et de la liberté à travers plusieurs œuvres captivantes :

📙 Dans « Le ciel ouvert » (Actes Sud), Nicolas Mathieu, lauréat du prix Goncourt 2018 pour « Nos enfants après eux », a rassemblé des textes initialement diffusés sur les réseaux sociaux, tous dédiés à une femme aimée. À travers ces fragments, sublimés par les illustrations d’Aline Zalko, se dévoile l’histoire ordinaire et singulière d’une liaison clandestine. Une célébration de l’amour en tant que force d’une rébellion intime.



📘 Abnousse Shalmani tisse les destins extraordinaires de deux femmes qui bravent les conventions : la poétesse iranienne Forough Farrokhzad et l’écrivaine et muse de la Belle Époque, Marie de Régnier. « J’ai péché, péché dans le plaisir » (Grasset) est une ode au désir, à la sensualité et à la liberté, nous transportant du Paris de la fin du XIXe siècle au Téhéran des années cinquante, tout en questionnant la possibilité même de l’amour dans des sociétés traditionnelles et patriarcales.

📗 La comédienne Golshifteh Farahani, née en Iran et exilée en France depuis 2008, fait résonner en direct sur le plateau de La Grande Librairie la poésie enflammée de Forough Farrokhzad et évoque le destin tragique et romanesque de cette icône rebelle. Elle intervient notamment dans « Nous n’avons pas peur – Le courage des femmes Iraniennes » de Nathalie Amiri et Düzen Tekkal (Editions du Faubourg), où elle livre un témoignage vibrant.

📕 Dans « Fantastique histoire d’amour » (Seuil), Sophie Divry joue avec malice et virtuosité avec les codes du thriller, orchestrant une rencontre inattendue entre un inspecteur du travail vaguement alcoolique et une journaliste scientifique un brin tête en l’air, tous deux entraînés dans l’engrenage d’affaires qui les dépassent.

📖 Simon Johannin, auteur du remarquable « L’été des charognes » (Allia) en 2017, se révèle dans « Ici commence un amour » (Allia), où il narre l’errance d’un primo-romancier, emporté dans le tourbillon d’une vie qui lui échappe, dévasté par sa rupture avec une certaine Gloria.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « La Grande Librairie » ce mercredi 6 mars 2024 à 21h sur France 5.