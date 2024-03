« L’évènement » : histoire et interprètes du film ce soir sur France 2 (5 mars 2024)

Publicité





« L’évènement », c’est le film inédit diffusé ce mardi soir sur France 2. Un film qui a été désigné Lion d’or à la Mostra de Venise en 2021, et a été multi-nommé et primé aux Césars et aux Lumières. Il s’agit d’une adaptation du roman éponyme d’Annie Ernaux.





À découvrir dès 21h10 sur France 2, mais aussi en streaming sur France.TV.







« L’évènement » : l’histoire

« Je me suis faite engrossée comme une pauvre. » L’histoire d’Anne, très jeune femme qui décide d’avorter afin de finir ses études et d’échapper au destin social de sa famille prolétaire. L’histoire de la France en 1963, d’une société qui condamne le désir des femmes, et le sexe en général. Une histoire simple et dure retraçant le chemin de qui décide d’agir contre la loi. Anne a peu de temps devant elle, les examens approchent, son ventre s’arrondit…



Casting, interprètes

Avec Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet-Klein, Luàna Bajrami, Louise Orry-Diquero, Louise Chevillotte, Pio Marmaï, Sandrine Bonnaire, Anna Mouglalis

La bande-annonce de votre film