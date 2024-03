Easttown : nouvelle série avec Kate Winslet ce soir sur M6 (5 mars 2024)

Publicité





Easttown du 9 septembre 2023 – Ce mardi soir, M6 lance sa toute nouvelle série « Easttown » avec Kate Winslet dans le rôle principal.





A voir ce soir sur M6 dès 21h10 ou sur 6PLAY pour le replay.







Dans la petite ville de Pennsylvanie qu’est Easttown, Mare Sheehan mène une enquête sur un meurtre brutal tout en portant le fardeau de la perte de son fils et en jonglant avec ses responsabilités familiales. Sous une pression grandissante, Mare est obsédée par l’idée de rendre justice dans une communauté où chaque individu est considéré comme un suspect potentiel.

Easttown du 9 septembre : vos 3 épisodes inédits

Saison 1 – épisode 1 : Lady Hawk en personne

Mare Sheehan reprend l’enquête sur la disparition de la jeune Katie un an plus tôt. Tandis que toute sa famille assiste aux fiançailles de son ex-mari Frank, Mare se rend à une fête en son honneur pour l’anniversaire de la victoire de son ancienne équipe de basket, et rencontre Richard, un professeur et écrivain. Le lendemain, le cadavre d’Erin, une adolescente, est découvert dans une crique…



Saison 1 – épisode 2 : Pères

Mare apprend la terrible nouvelle au père d’Erin, qui a du mal à contenir sa colère contre l’ex petit ami de sa fille, Dylan. Une vidéo fait surface où Brianna, la nouvelle petite amie de Dylan, s’en prend à Erin, ce qui pousse Mare à l’arrêter publiquement. Lorsque Colin Zabel, un inspecteur du comté, est appelé en renfort sur cette enquête et la disparition de Katie, Mare lui réserve un accueil glacial.

Saison 1 – épisode 3 : Enter number two

Kenny veut régler son compte à Dylan, persuadé qu’il est le meurtrier. Mais Jess, la meilleure amie d’Erin, livre un secret : Dylan ne serait pas le père l’enfant d’Erin, mais Frank. Mare recueille alors des échantillons d’ADN pour des tests de paternité. Elle commet par ailleurs une faute en tentant d’empêcher Carrie d’obtenir la garde de son fils et se retrouve mise à pied…

Avec Kate WINSLET (Mare Sheehan), Evan PETERS (Colin Zabel), Julianne NICHOLSON (Lori Ross), Jean SMART (Helen Fahey), Guy PEARCE (Richard Ryan), David DENMAN (Frank Sheehan), Angourie Rice (Siobhan Sheehan), et Cailee SPAENY (Erin McMenamin)

Découvrez « Easttown » ce soir dès 21h10 sur M6 et en replay sur 6PLAY