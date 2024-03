N’oubliez pas les paroles : Laetitia stagne mais continue, l’émission déprogrammée ce samedi 9 mars

Publicité





N’oubliez pas les paroles du 8 mars 2024, 11 victoires pour Laetitia – Laetitia est toujours la maestro dans le jeu musical de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». Elle a signé deux nouvelles victoires vendredi soir mais n’arrive plus à faire décoller ses gains depuis deux jours.











N’oubliez pas les paroles du vendredi 8 mars, 11 victoires pour Laetitia

Dans le détail vendredi soir, Laetita a remporté 1.000 euros sur la première émission et n’a ensuite rien gagné du tout sur la seconde. Elle stagne depuis plusieurs émissions et totalise 47.000 euros en 11 victoires. Laetitia réussira-t-elle enfin à franchir le cap des 50.000 euros lundi soir dans « N’oubliez pas les paroles » ? Attention, pas d’émission ce samedi pour cause de rugby.

N’oubliez pas les paroles du 8 mars, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de vendredi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.