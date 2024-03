13h15 le samedi du 9 mars : au sommaire aujourd’hui

Publicité





13h15 le samedi du 9 mars 2024 : le sommaire aujourd’hui – Laurent Delahousse vous donne rendez-vous cet après-midi sur France 2 pour un nouveau numéro inédit de « 13h15 le samedi ». Aujourd’hui, il aura pour thème « Meurtre en ovalie ».





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2







13h15 le samedi du 9 mars 2024 : Meurtre en ovalie

Pendant que le Tournoi des Six Nations anime la saison de rugby, l’émission « 13h15 le samedi » revient sur un événement tragique qui a marqué le monde du ballon ovale. Le 19 mars 2022, vers 6h45, Federico Martín Aramburú, ancien joueur argentin de rugby âgé de 42 ans, perd la vie à Paris, touché par plusieurs balles sur le prestigieux boulevard Saint-Germain. L’incident fatal trouve son origine dans une altercation avec deux individus à la terrasse du bar Le Mabillon.

Romain Bouvier, 31 ans, et Loïc Le Priol, 27 ans à l’époque, tous deux militants d’ultra-droite et fichés S par les services de renseignement, sont impliqués. Précédemment condamnés pour des actes de violence, notamment avoir agressé un ancien responsable du GUD, une organisation étudiante d’extrême droite, ils avaient l’interdiction formelle de se rencontrer.



Malgré cela, ils se retrouvent tous les deux à la terrasse du bar où se trouvent Federico Martín Aramburú et son ami associé, Shaun Hegarty. Les deux anciens rugbymen, venus du Pays basque pour assister au Grand Chelem du XV de France dans le Tournoi des Six Nations, interviennent lorsqu’une altercation éclate entre les ultras et un homme demandant une cigarette. La sécurité intervient rapidement pour mettre fin à la bagarre, et les ex-professionnels du rugby regagnent leur hôtel. Cependant, Loïc Priol et Romain Bouvier les rattrapent, tirant plusieurs fois sur le joueur argentin. Federico Martín Aramburú, ancien joueur de Biarritz et de Perpignan, succombe avant l’arrivée des secours, laissant trois enfants orphelins.

Alors que l’enquête se poursuit pour élucider les circonstances de cette tragédie, les proches de Federico Martín Aramburú, y compris sa famille et Shaun Hegarty, témoin direct de sa mort, se confient pour la première fois aux équipes de « 13h15 le samedi » sur la vie de « Fede », comme tout le monde l’appelait.

Retrouvez aussi « 13h15 le samedi » en replay et en streaming vidéo sur France.TV.