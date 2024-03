Tournée Star Academy : coup d’envoi ce samedi 9 mars à Amiens ! A quoi s’attendre ?

Publicité





Plus d’un mois après la fin de la Star Academy 2023 et la victoire de Pierre Garnier, c’est le jour J pour le coup d’envoi de la tournée ! Pierre, Julien, Héléna, Axel, Lénie, Djébril et Candice se préparent depuis deux semaines et donneront leur tout premier concert ce samedi soir au Zénith d’Amiens.





Et alors que la tournée comprend 75 concerts à travers la France et la Belgique, à quoi s’attendre ?







Publicité





Ce soir en première partie, c’est Anisha Jo, gagnante de la Star Academy 2022, que le public découvrira avant d’assister au concert de la promo 2023. Elle sera présente sur plusieurs premières parties, en alternance avec Louis Albi, finaliste de la Star Academy 2022.



Publicité





Du côté des académiciens de la tournée, on ne connait pas encore la tracklist complète. Seule certitude, ils interpréteront tous ensemble leur hymne « J’irai au bout de mes rêves », Pierre Garnier chantera son single « Ceux qu’on était » et les demi-finalistes interprèteront aussi leurs singles. Vous pourrez donc écouter en live « Aimée pour de vrai » par Héléna, « Comme tout le monde » par Julien et « Chante » par Axel.

On en saura évidemment plus après le premier concert de ce soir. Notez que les deux concerts à Amiens ce week-end sont complets, comme beaucoup de dates de cette tournée de la Star Academy !