N’oubliez pas les paroles : Nagui annonce l’arrivée de nouvelles règles !

Le jeu de France 2 « N’oubliez pas les paroles » va s’offrir un lifting ! Nagui a annoncé cette semaine que les règles de son jeu quotidien musical allaient évoluer dans les prochaines semaines.





Alors que « N’oubliez pas les paroles » est à l’antenne de France 2 depuis maintenant 16 ans, le jeu quotidien va prochainement subir des modifications, comme annoncé par Nagui mardi soir.







« On va faire bouger les règles du jeu dans pas longtemps. Je suis en train de me dire que quand vous allez voir les nouvelles règles, vous regretterez de ne pas être venue au moment des nouvelles règles. Je n’en dis pas plus pour l’instant » a expliqué l’animateur.

Il a précisé un peu plus tard que les gains allaient subir des changements : « Parmi toutes les règles nouvelles du jeu, il y aura quelque chose sur les gains, mais je ne dis pas quoi »



On ne sait pas encore quand les nouvelles règles apparaitront.