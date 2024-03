Ici tout commence du 14 mars : Antoine annonce à Souleymane que... (résumé + vidéo épisode 882 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 14 mars 2024, résumé et vidéo extrait épisode 882 – Souleymane quitte l’institut Auguste Armand ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Il part rejoindre sa mère à Montpellier mais son père lui annonce qu’il a une piste pour l’innocenter !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.







Ici tout commence du 14 mars 2024 – résumé de l’épisode 882

Souleymane dit au revoir à son père. Il quitte l’institut pour partir chez sa mère à Montpellier, mais Antoine a finalement de rester. Et pour cause, il a une nouvelle piste ! Antoine préfère ne rien dire à son fils pour l’instant mais il a une piste qui pourrait peut être l’innocenter et lui permettre de revenir à l’institut… Tom lui a-t-il dit la vérité au sujet de Pénélope ?

Entre vraies et fausses pistes, Antoine ne sait plus où donner de la tête. Et Anaïs est constamment aux côtés de David, que ce soit à la colocation ou au Double A. Après le départ de Deva, il a besoin de soutien ! Pendant qu’elle jongle entre deux mariages, Hortense joue les entremetteuses pour un couple emblématique.



Ici tout commence du 14 mars 2024 – vidéo premières minutes

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

