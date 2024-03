Pékin Express : quel binôme a été éliminé ? Coup de théâtre ! (résumé et replay épisode 5 du 14 mars 2024)

Publicité





« Pékin Express : sur les traces du tigre d’or » résumé et replay de l’épisode 5 du jeudi 14 mars 2024 – C’est parti pour l’épisode 5 de la nouvelle saison de Pékin Express. Elle commence par une dégustation un peu particulière : tofu puant et sauce au poisson fermenté !





Ils enchainent avec des oeufs de cent ans et pattes de poulet. Tous galèrent et plusieurs vomissent ! Et pour finir, ils doivent manger des pénis de taureau. Le binôme d’inconnus repart en tête. Jérôme et Emma sont 2èmes.







Publicité





Place au stop mais ils vont devoir jouer au « qui suis-je ? » et ils peuvent redémarrer qu’après avoir trouvé. Après tout ça, ils découvrent un panneau « voiture interdite » et doivent emprunter un bateau.

C’est Jérome et Emma qui arrivent les premiers jusqu’à Stéphane, ils se qualifient pour l’épreuve d’immunité. Ryad et Louison sont 2èmes. Patrick et Myriam sont 3èmes.



Publicité





Place ensuite à la recherche d’un logement. Myriam est blessée à la cheville et retrouve l’infirmière de l’aventure et va passer une radio. Elle est finalement autorisée à continuer.

Le lendemain, épreuve d’immunité et nouvelle victoire de Jérôme et Emma. En remportant une 5ème victoire d’affilée, ils signent un record dans l’histoire de Pékin Express !

La course reprend en direction de Kuala Lumpur. Stéphane annonce le retour du drapeau blanc ! Il permet de ne pas aller en duel final. Jérôme et Emma le donnent à Ryad et Louison.

L’étape est remportée par Jérôme et Emma, qui gagnent leur première amulette ! C’est Patrick et Myriam qui terminent l’étape avec le drapeau blanc mais ils sont derniers et n’échappent donc pas au duel final.

Pékin Express, le duel final : et le nouveau binôme éliminé est…

Coup de théâtre au moment de choisir des adversaires pour le duel final. Myriam a trop mal et annonce qu’ils abandonnent ! Il n’y a aura donc pas de duel final, Patrick et Myriam sont éliminés. Ils décident de donner leur amulette à Jérôme et Emma. Stéphane ouvre l’enveloppe noire, l’étape était non-éliminatoire. Le dernier binôme éliminé, Patricia et Jessica, réintègre donc la course pour la prochaine étape !

Pékin Express : sur les traces du tigre d’or, le replay de l’épisode 5

Si vous avez loupé ce cinquième épisode de Pékin Express, sachez que l’émission sera très vite disponible en replay sur sur 6play. Rendez-vous exceptionnellement le jeudi 21 mars pour l’épisode 6 !