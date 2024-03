Un si grand soleil du 15 mars : Eliott prêt à déraper (résumé et vidéo épisode 1355 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 15 mars 2024, spoiler résumé de l’épisode 1355 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 15 mars 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Eliott retrouve José et lui fait une demande plutôt spécifique : 5 kilos de dynamite, des détonateurs, le tout contre 5 000 euros en liquide. José accepte, mais estime que ce n’est pas suffisant. Eliott propose alors de doubler le paiement à la livraison.

Claire prend soin de Kira, qui refuse de manger et reste au lit. Malgré cela, elle annonce à Kira qu’elle ira voir le conseiller principal d’éducation avec Florent, ce qui n’enthousiasme pas Kira.



Elise a encore passé du temps avec Elodie et William. Elodie s’inquiète pour son père, et elle a le sentiment que l’enquête n’avance pas.

Au lycée, Maeva, Thaïs et Robin s’inquiètent de l’absence de Kira. Ils prévoient de prendre des nouvelles d’ici la fin de la semaine, respectant la demande de Kira de ne pas être dérangée. Au même moment, Enzo tente de réconforter Kira en lui proposant une balade au bord de la mer, mais Kira refuse. Elle se confie néanmoins à lui, et il trouve les mots pour la réconforter.

Eve est préoccupée et appelle Eliott pour savoir s’il est en contact avec la police dans le cadre de sa mission. Elle lui révèle avoir parlé à Manu, qui trouve cette infiltration très étrange. Eve tente de convaincre Eliott de parler à Manu, mais celui-ci refuse.

Hugo a analysé le contenu des vieux bidons d’Engrais + et confirme que la formule a changé, corroborant le témoignage de Chanteux et mettant en lumière les mensonges de l’entreprise.

Louis demande à Sabine de changer de classe pour que Kira revienne. Il lui révèle la fin de leur relation, et bien que Sabine ne lui promette rien, elle envisage la possibilité. Plus tard, lors d’une réunion avec le CPE et les parents de Kira, la proposition de Louis est discutée et considérée comme une solution potentielle pour ramener Kira.

À la ferme, Ludo exprime ses frustrations à Eliott concernant ce qui s’est passé avec Lucille. Il met en garde Eliott de ne pas causer de problèmes à William et Elodie, qui ont déjà assez de soucis.

De retour à la maison, Florent annonce à Kira la proposition du CPE, sans mentionner que c’est Louis qui en est à l’origine. Kira accepte.

Manu présente les nouvelles analyses à Bernier, qui refuse d’ouvrir une instruction, estimant que les preuves ne sont pas recevables. Il prévoit de classer l’affaire dans une semaine.

Elisabeth appelle Claire pour annuler leur dîner, pensant qu’Alain l’avait informée. Mais quand Alain rentre à la maison, Elisabeth découvre que Louis a trompé Kira avec Flore, la fille d’Alain. La tension monte entre eux, et Alain décide de partir.

De retour chez eux, Manu confie à Eve ses doutes sur le procureur après son refus de prendre en compte les preuves concernant Engrais +. Il trouve la situation suspecte et remet en question l’infiltration d’Eliott.

