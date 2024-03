« Spider-Man : Far From Home » : le film ce soir sur TF1 (dimanche 31 mars 2024)

Publicité





Le film des studios Marvel « Spider-Man : Far From Home » est rediffusé ce dimanche 31 mars 2024. Au casting Tom Holland bien sûr, mais aussi Zendaya, Jon Favreau, Marisa Tomei, Samuel L.Jackson, et Jake Gyllenhaal.





A voir ou revoir dès 21h10 sur TF1 ou en streaming via la fonction direct de MYTF1.







« Spider-Man : Far From Home » : histoire, résumé

L’araignée sympa du quartier décide de rejoindre ses meilleurs amis Ned, MJ, et le reste de la bande pour des vacances en Europe. Cependant, le projet de Peter de laisser son costume de super-héros derrière lui pendant quelques semaines est rapidement compromis quand il accepte à contrecoeur d’aider Nick Fury à découvrir le mystère de plusieurs attaques de créatures, qui ravagent le continent !

Le saviez-vous ?

🕸️ Énorme succès en salles pour ce film sorti en 2019 puisqu’il a généré 1.13 milliard de dollars de recettes à travers le monde.



🕸️ Succès également en France avec 3.23 millions de spectateurs dans les salles obscures de l’hexagone.

VIDÉO bande-annonce

Fans de « Spider-Man », ne manquez pas « Far From Home » ce soir à partir de 21h10 sur TF1 ou en streaming sur MYTF1