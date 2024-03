Un Si Grand Soleil du 28 mars : Charles parle à Muriel... (résumé et vidéo épisode 1364 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 28 mars 2024, spoiler résumé de l’épisode 1364 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre fsérie quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 28 mars 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Alain a passé la nuit avec la femme rencontrée à l’opéra. Il la retrouve dans le canapé, elle s’est fait un café… Alain est mal à l’aise. Il lui confie que ça fait longtemps que ça ne lui est pas arrivé. Elle lui demande si elle peut prendre une douche, il lui dit que oui. Elle est dans la robe de chambre d’Elisabeth…

Florent est avec Eliott, il lui dit qu’il va être jugé pour sa cavale en Afrique mais il espère qu’ils vont tenir compte du fait qu’il a aidé à coincer un procureur corrompu et qu’il est jeune papa. Florent assure qu’il fera tout pour lui réduire sa peine à quelques mois. Il lui faut une promesse d’embauche, il va tenter de contacter les Chalon mais Eliott n’y croit pas. Il lui dit qu’Eve va venir la voir.



Alain appelle un garage pour la panne de sa voiture. Ava propose de déposer Alain à l’hôpital, il décline il va prendre sa 2ème voiture. Il propose qu’ils échangent leurs numéros, elle décline, elle savait que ce n’était pas le début d’une grande histoire. Alain lui dit qu’il a passé une très belle nuit, ils se disent au revoir…

Cécile et le procureur adjoint sont toujours sous le choc de ce qu’a fait Bernier. Pendant ce temps là, François vient voir Catherine et lui rappelle que le vote de la fusion aura lieu la semaine prochaine. Elle l’envoie balader, il ne comprend pas pourquoi elle se braque. Catherine lui dit qu’avec leur divorce, il n’est pas prêt pour ce qui va lui tomber dessus. Il s’en va en rigolant.

Au cabinet d’avocats, Florent remercie Johanna pour son plan thalasso. Ils ont adoré ! Claudine est de retour et en grande forme. Elle félicite Florent pour l’affaire Faure. Elle les convie en réunion.

Eve retrouve Eliott au parloir, il dit qu’il s’accroche aux propos de son avocat. Il s’inquiète pour Muriel, Eve pense qu’elle va se débrouiller. Mais Eliott a peur qu’elle reparte, Eve lui parle de l’appart qu’elle recherche. Elle pense qu’il lui faut du temps, elle reviendra vers lui. En sortant, Eve appelle Charles. Elle lui dit qu’il va pas fort, elle a besoin de son aide.

Chez L Cosmétiques, Enric dit qu’il va appeler des potes syndicalistes chez Laumière Santé. Carine est contente. Boris les rejoint, Carine est glaciale avec lui. Elle lui dit que fusion ne lui apportera rien de bon.

Alain reçoit un appel d’Elisabeth, mais il raccroche… Elle lui laisse un message, elle vient de rentrer de Zurich et file chez OCI.

William parle à Elodie de la demande de l’avocat d’Eliott. Elodie est remontée contre Eliott mais William lui dit qu’il a finit par faire les bons choix et c’est grâce à lui qu’ils ont fait tomber Engrais Plus. Elle ne veut pas faire la promesse d’embauche mais William décide de lui signer ! Elodie le prend mal et s’en va.

Charles retrouve Muriel. Elle lui dit qu’elle lui en veut à mort… Charles dit qu’il la comprend. Il décide de lui parler de son père… Muriel ne sait rien sur le sujet. Charles pense qu’Eliott a fait tout ça pour eux, pour qu’ils soient fiers de lui. Il pense qu’il a vraiment changé.

Alain rentre et retrouve Elisabeth, qui a préparé une jolie table et allumé des bougies. Elle remarque qu’il ne l’embrasse pas, il dit avoir passé une mauvaise journée et lui parle de la panne de la voiture. Elle l’interroge sur l’opéra, il l’envoie balader et va se coucher.

VIDÉO Un si grand soleil du 28 mars extrait, Charles parle à Muriel

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv