Publicité





20h30 le samedi du 13 avril 2024 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse – C’est un numéro inédit de « 20h30 le samedi » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Aujourd’hui, ce numéro s’intitule « Jean Rochefort, l’émotion et le cinéma ».





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





« 20h30 le samedi » du 13 avril 2024 : les reportages

Dans ce nouvel épisode de « 20h30 le samedi » animé par Laurent Delahousse, l’attention se porte sur les débuts tumultueux de Jean Rochefort dans le monde du cinéma, ainsi que sur le pouvoir émotionnel de l’écran géant.

Actu > Pourquoi pleure-t-on au cinéma ?

Jean Rochefort, connu pour son humour subtil et son élégance, a marqué plusieurs générations de spectateurs. Sa polyvalence entre le cinéma d’art et d’essai et les comédies grand public a toujours été saluée, et peut-être que son succès réside dans son côté décalé.

Pourtant, il a envisagé d’abandonner le cinéma après un premier revers. En 1960, alors qu’il n’avait ni sa célèbre moustache ni un public acquis, son expérience de tournage en Union soviétique pour le film « 20 Lieux sur la Terre » de Marcello Pagliero s’est transformée en véritable cauchemar, sur fond de guerre froide.



Publicité





Actu > Pourquoi pleure-t-on au cinéma ?

L’émotion cinématographique reste un aspect intemporel de l’expérience humaine. Qui ne se souvient pas des larmes versées devant les derniers instants de « Titanic », « La Route de Madison » ou « Kramer contre Kramer » ? Mais comment le septième art parvient-il à toucher si profondément son public ?

Retrouvez aussi « 20h30 le samedi » en replay et en streaming vidéo sur France.TV