Un dimanche à la campagne du 12 mai 2024 : les invités de Frédéric Lopez (vidéo)

Un dimanche à la campagne du 12 mai 2024, les invités – Frédéric Lopez est de retour cet après-midi sur France 2 pour un nouveau numéro inédit de l’émission « Un dimanche à la campagne ». Qui reçoit-il aujourd’hui dans sa maison à la campagne ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 16h sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Un dimanche à la campagne du 12 mai 2024 : sommaire et invités

Dans cet épisode de « Un Dimanche à la Campagne », Frédéric Lopez accueille trois invités aux parcours singuliers : l’illusionniste et animateur Eric Antoine, le chanteur Grégoire, et la comédienne engagée Noémie de Lattre.

🔵 Eric Antoine, connu pour son humour, partage son expérience en tant que magicien de grande taille, 2 mètres 07, et les défis qu’il a rencontrés dans l’industrie du divertissement.



🔵 Grégoire fait son retour après 8 ans avec une histoire captivante sur son cheminement musical, né d’une rencontre marquante avec une figure artistique renommée.

🔵 Noémie de Lattre, militante pour les droits des femmes, révèle comment elle a failli abandonner sa carrière à cause d’une relation tumultueuse.

Entre une session de yoga délirante, des tours de magie époustouflants et des retrouvailles surprenantes, cet épisode promet des moments d’émotion et de sincérité. Un Dimanche à la Campagne offre une nouvelle perspective sur ces personnalités, enrichi de révélations inattendues et de confidences touchantes.

Un dimanche à la campagne : extrait vidéo du 12 mai 2024