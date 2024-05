66 minutes du 12 mai : sommaire et reportages ce dimanche (vidéo)

Publicité





66 minutes du 12 mai 2024, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous dès 17h10 sur M6 pour vos magazines « 66 minutes » et « 66 minutes Grand Format ». On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





A suivre dès 17h10 sur la chaîne, puis en replay et en streaming gratuit sur 6Play







66 minutes du 12 mai 2024, sommaire et extraits vidéos

A 17h15 dans 66 minutes

🔵 Goélands : l’invasion

À Dinard, les clients qui s’attablent aux terrasses en bord de mer doivent régulièrement faire face à des attaques de goélands ainsi qu’à leurs déjections…



🔵 Mon proprio me met dehors pour les JO

À l’approche des JO de Paris, certains propriétaires n’hésitent pas à résilier les contrats de leurs locataires afin de louer leurs biens à des touristes à des tarifs plus élevés.

🔵 Au bonheur des Guinguettes

A 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Printemps new-yorkais à Coney Island

De New York, on connaît surtout Manhattan et Brooklyn. On connaît moins Coney Island. Cette péninsule située à la pointe sud de la ville fait pourtant partie elle aussi de la mythologie de la grosse pomme.

Extrait vidéo

