Brigade anonyme du 2 avril 2024 : vos épisodes ce soir sur M6

Brigade anonyme du 2 avril 2024 – Ce mardi soir, M6 poursuit la diffusion de sa nouvelle série « Brigade anonyme » avec Eric Cantona dans le rôle principal.





A voir ce soir sur M6 dès 21h10 ou sur 6PLAY pour le replay.







Brigade anonyme du 2 avril 2024 : vos épisodes inédits

Saison 1 – épisode 3

Casta, Nass, Florence et Charlie sont sollicités par des parents sans nouvelles de leur fille Adèle, tout juste majeure, qui devait rentrer chez eux en Corse après un mois à Royan comme fille au pair. Ils se lancent à sa recherche avec l’aide des anonymes, toujours plus nombreux. En parallèle, Casta reste très méfiant quant à l’implication possible de la mère d’Alia dans la séquestration de sa fille. Florence, elle, continue d’enquêter en secret sur Casta, persuadée qu’il a été mêlé au meurtre de son ancien co-équipier.

Saison 1 – épisode 4

Fanny, une mère célibataire, sollicite les anonymes car son fils Lucas, 14 ans, a disparu. Passionné de natation et champion dans sa catégorie, il devait se rendre à une compétition le matin même mais ne s’est jamais présenté. Casta, Charlie, Nass et Florence se mettent immédiatement à enquêter pour le retrouver au plus vite…



Rappel de la présentation de la série

Ancien hors-la-loi, Castaneda a connu des jours sombres dans sa vie. Aujourd’hui, son unique but est d’offrir le meilleur à sa fille, Alia. Cependant, un soir, Alia ne rentre pas chez elle. Les premières heures sont cruciales, mais le commissariat est en sous-effectif. Castaneda décide alors de mener sa propre enquête, en se libérant des contraintes des règles établies, afin de retrouver sa fille.

Avec le soutien de Nass, son meilleur ami, de Charlie, la surveillante scolaire d’Alia, et d’autres individus comme lui, dépourvus de privilèges ou de qualifications officielles, ils parcourent la région pour traquer le ravisseur.

Avec Éric CANTONA (Julien Castaneda), Arié ELMALEH (Nass), Marilyn LIMA (Charlie), Célia LEBRUMENT (Alia Castaneda), Helena NOGUERRA (Florence Malherbe), et Myriam BOYER (Maddy Castaneda)