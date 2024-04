C dans l’air du 4 avril 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 4 avril 2024, invités et sommaire – Ce jeudi soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 4 avril 2024 : le sommaire

⬛ Caroline Roux recevra Christian Chesnot, grand reporter spécialisé dans le Moyen-Orient à Radio France et co-auteur de « MBS Confidentiel ». Ce livre, écrit en collaboration avec Georges Malbrunot et publié chez Michel Lafon, explore l’intimité et le mode de vie inhabituel du prince Mohammed Ben Salman, ainsi que son ascension au pouvoir et son impact sur l’Arabie saoudite. Chesnot et Malbrunot ont recueilli de nombreux témoignages sur MBS, remontant à ses débuts aux côtés de son père, où il a appris les rouages du royaume. Ils soulignent également la transformation sociale en cours en Arabie saoudite, bien que Chesnot estime que cette modernisation se fait de manière autoritaire.

⬛ Polluants éternels : le nouveau scandale sanitaire ?

À Rumilly (Haute-Savoie), une contamination au PFOA, substance cancérigène interdite depuis 2020, a été détectée dans l’eau potable en février 2023, avec des niveaux cinq fois supérieurs à la moyenne nationale. Cette pollution est liée à l’usine Tefal. SEB, propriétaire de Tefal, nie l’utilisation de substances nocives, mais fait face à une proposition de loi pour interdire les produits contenant des PFAS. Des tensions se manifestent entre la direction et les salariés.

Nestlé est également impliqué dans un scandale sanitaire. Une expertise révèle une contamination généralisée de ses sources d’eau minérale par des bactéries, pesticides et PFAS. Le gouvernement français est critiqué pour son manque de communication sur cette affaire, et une plainte a été déposée par Foodwatch. Une enquête européenne est prévue pour éclaircir la situation.

Les PFAS sont jugés dangereux, d’où la volonté du gouvernement français de les interdire. Les grandes entreprises, confrontées à de telles crises, doivent gérer leur communication pour éviter l’aggravation des tensions.



Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce jeudi 4 avril 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.