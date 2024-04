Demain nous appartient spoiler : Sara et Roxane choquées face à... (vidéo épisode du 8 avril)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Sara et Roxane vont être sous le choc dans quelques jours dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, au Spoon, elles vont découvrir une nouveauté qui n’est pas du tout de leur goût…











Publicité





En cause, un nouveau tableau peint par Adèle et fièrement accroché par Bart ! Sara et Roxane sont choquées face à ce tableau qu’elles n’apprécient pas du tout… Elles se moquent même d’Adèle, qui a peint des lapins et affirment qu’elle leur manque mais pas ses tableaux. Bart défend son ex et leur rappelle qu’elles n’ont jamais aimé son art…

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : terrible drame à Sète ! Maud perd le contrôle… (vidéo épisode du 8 avril)

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1660 du 8 avril 2024 : Sara et Roxane face au nouveau tableau d’Adèle

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur myTF1 en cliquant ici.



Publicité





Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay MYTF1.