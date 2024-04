Ça commence aujourd’hui du 10 avril 2024 : sommaire et extrait vidéo

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 10 avril 2024, le sommaire – Ce mercredi et comme tous les après-midis sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Et aujourd’hui, l’émission a pour thème « Fibromyalgie, maladie de chrohn, lipodème : vivre avec cette maladie invisible ».





Ça commence aujourd’hui du 10 avril 2024, « Fibromyalgie, maladie de chrohn, lipodème : vivre avec cette maladie invisible »

Juliana fait face à la fibromyalgie, une maladie chronique et invisible marquée par des douleurs diffuses et imprévisibles. Après avoir traversé des années de lutte, de questionnements et de stigmatisation, elle s’engage dans un processus d’adaptation pour mieux gérer son quotidien. Aujourd’hui, une émission très attendue sur les maladies invisibles sera diffusée cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » sur France 2.

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

