Les Enfants de la Télé du 29 juin 2025 : qui sont les invités de Laurence Boccolini ce dimanche soir sur France 2 ?

Les Enfants de la Télé du 29 juin 2025, les invités et extrait vidéo – Ce dimanche soir et comme chaque week-end, Laurence Boccolini vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de la saison de son émission hebdomadaire « Les Enfants de la Télé ». Quels sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 18h10 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Les Enfants de la Télé du 29 juin : les invités

Ce dimanche soir, Laurence Boccolini vous donne rendez-vous pour une émission exceptionnelle dédiée à Intervilles ! Pour fêter le grand retour du jeu culte jeudi prochain sur France 2, elle recevra Valérie Bègue, Camille Cerf, Yoann Riou, Magali Ripoll, Nagui et Bruno Guillon. Ensemble, ils partageront souvenirs, fous rires et images cultes de cette émission légendaire qui a marqué des générations. Un rendez-vous plein de bonne humeur à ne pas manquer !

Le concept

Chaque dimanche, Laurence Boccolini rassemble des personnalités du divertissement, de la musique, du cinéma et de la télévision pour échanger sur leurs souvenirs d’enfance, partager des anecdotes amusantes et discuter de leurs moments télévisuels favoris.



Extrait vidéo

Retrouvez un nouveau numéro des « Enfants de la Télé » ce dimanche 29 juin 2025 à 18h10 sur France 2.